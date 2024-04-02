ТЭС превращена в пепел: жуткие кадры последствий атак России по энергетике

Российская армия снова начала атаковать энергетические объекты Украины, желая оставить наших граждан без света. В ДТЭК показали, как оккупанты обстреляли одну из наших теплоэлектростанций.

В частности, эту ТЭС российские захватчики превратили в пепел. Об этом сообщил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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ДТЭК показала последствия вражеского обстрела ТЭС

Тимченко распространил кадры и рассказал, что раньше это была полностью активная диспетчерская

электростанция, которая снабжает энергией в украинские дома, предприятия, больницы и школы.

Сегодня я увидел, как Россия превратила его в пепел: действительно ужасный уровень ущерба от ракет и беспилотников против чисто гражданского объекта,

– подчеркнул гендиректор ДТЭК.

Он также отметил, что действия противника бесспорно являются военным преступлением. И только благодаря надежным протоколам безопасности и защиты внутри диспетчерской никто не погиб и не пострадал.

В ДТЭК показали последствия обстрела ТЭС оккупантами / Видео с аккаунта Максима Тимченко в соцсети Х

"Я общался с десятками работников ДТЭК на заводе, которые проявили огромное мужество под огнем. Мое послание им, Украине и миру заключается в том, что работа по восстановлению начинается сегодня", – отметил Тимченко.

Гендиректор отметил, что компании нужна срочная помощь от союзников и партнеров в восстановлении. В частности, в плане энергетического оборудования, инвестиций для построения более устойчивой системы и увеличения количества вооружения и противовоздушной обороны, чтобы остановить атаки на энергетический сектор Украины.

В ДТЭК также подчеркнули, что эту теплоэлектростанцию повредили в период с 22 по 29 марта. По словам компании, 80% генерирующих мощностей потеряно, а 5 из 6 ТЭС были серьезно повреждены.