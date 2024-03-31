Россия может атаковать в ближайшие недели, – офицер ВСУ призвал украинцев готовиться

Российские оккупанты снова начали активно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Видимо, только сейчас враг смог накопить нужное количество крылатых баллистических ракет и "Шахедов".

Такое мнение 24 Каналу озвучил офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, захватчики последние месяцы активно накапливали запасы для нанесения новых ударов по энергетике Украины.

Читайте также Под прицелом России снова энергоинфраструктура: сколько "Шахедов" сбили на Юге

Украинцы должны быть готовыми

Тарас Березовец отметил, что сейчас россияне начали активно осуществлять атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру или несколько дней подряд, иногда – имея небольшой интервал. Очевидно, что для врага сейчас в приоритете уничтожение нашей энергетики.

Если бы оккупанты осуществляли атаки на энергетику зимой, ситуация могла бы быть более критической, чем сейчас. Сейчас Украина имеет достаточное количество ракет для противовоздушных систем западного производства. Кроме того, уже отработаны протоколы по определению направлений и российских ракет, и "Шахедов".

Ближайшие недели враг постарается посвятить новым атакам по энергетической инфраструктуре. Нужно быть готовыми к отключениям света, о чем предупреждают энергетики, иметь генераторы или павербанки всегда под рукой, чтобы подстраховываться на случай длительного отключения, как сейчас это происходит в Харьковской и Одесской областях,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Захватчики таким образом пытаются сделать жизнь для украинских гражданских невыносимой. В частности, заставить их выезжать из приграничных населенных пунктов, чтобы создать так называемую "серую зону", о которой говорил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Атаки на энергетику Украины: главное