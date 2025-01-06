Россия атакует Киевскую область "Шахедами": по вражеским целям работает ПВО

Россия поздно вечером 5 января в очередной раз запустила ударные БпЛА на Украину. Под прицелом врага оказалась Киевская область.

Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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На Киевщине работает ПВО

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Поздно вечером, а именно в 23:53, 5 января на Киевщине зафиксировали движение вражеских БПЛА. Известно, что по вражеским воздушным целям работает противовоздушная оборона.

В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в ОВА.

Там призвали сохранять режим информационной тишины. В ОВА отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что вечером взрывы прогремели и в Николаеве. Тогда в 22:41 в Воздушных силах сообщали об опасности для жителей Николаевской области. Так, там проинформировали о движении ракеты.