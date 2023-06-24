Россия атакует Кропивницкий: в городе раздались взрывы

Ночью 24 июня Россия совершила массированную атаку по территории Украины. В частности, под ударом оказался и Кропивницкий.

Взрывы раздались около 3:17. Впоследствии слышали и повторные взрывы. Об этом сообщили журналисты Суспільного.

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Россия массированно атакует Украину

Взрывы в городе подтвердили в Кировоградской ОВА. Там призвали людей находиться в укрытиях на фоне того, что по состоянию на 3:30 по всей стране объявлена воздушная тревога.

Также взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.

Важно! Россия – страна-террорист, ежедневными атаками подтверждающая свой статус. Несмотря на то, что силы ПВО постоянно на страже неба, невозможно предусмотреть, куда попадут ракеты или упадут обломки. Поэтому нужно находиться в укрытиях отбоя тревоги. Кроме того, напоминаем об информационной безопасности – не распространяйте в сети фото и видео, на которых видна работа ПВО или последствия попадания. Также не следует публиковать информацию о местах попадания и последствиях, поскольку вся эта информация может навредить нам и помочь врагу.

Берегите себя и верьте в ВСУ!