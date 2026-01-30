"Сознательный террор": за последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги
- Оккупанты активизировали удары по логистике.
- Укрзализныця вынужденно ввела временные ограничения на движение поездов.
Вражеские атаки по Украине в последнее время сосредоточились на логистике. Россияне цинично бьют по объектам Укрзализныци.
Только за последние сутки было зафиксировано 7 таких атак. Об этом проинформировала премьер-министр Юлия Свириденко.
Актуально Россия систематически атакует железную дорогу: компания предупредила украинцев о дополнительных ограничениях
Как Россия переключилась с энергетики на логистику?
По словам Свириденко, вражеская армия целенаправленно совершает террор против людей и гражданской инфраструктуры и бьет по логистическим путям.
Стоит заметить, что российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на станции Синельниково. В результате атаки получили повреждения:
- вагоны электропоездов, находившихся на отстое,
- грузовые вагоны,
- локомотивы,
- пути,
- контактные электросети,
- административные и производственные сооружения.
Последствия попадания по вагону на станции Синельниково: смотрите видео со страницы Свириденко
К счастью, жертв и раненых среди людей нет. Впрочем, с целью обеспечения безопасности Укрзализныця вынуждена была ввести временные ограничения на движение поездов на участке между Днепром и Запорожьем.
Сегодня, 30 января, все рейсы, запланированы с отправлением из Запорожья, стартуют из Днепра. Для пассажиров вечерних поездов организовано автобусные трансферы от Запорожской областной военной администрации, которые обеспечивают доставку в пункты назначения.
К тому же, как сообщили в Офисе президента, на Днепровщине утром 30 января под ударом противника оказался специальный вагон-электростанция Укрзализныци.
В то же время президент Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что между Украиной и Россией в ночь на 30 января начало действовать энергетическое перемирие.
Какие последствия удара россиян по поезду на Харьковщине?
Недавно российские силы нанесли удар тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду сообщением "Барвенково – Львов – Чоп" на территории Харьковской области. На момент атаки в поезде находился 291 пассажир.
По состоянию на вечер 28 января количество погибших возросло до шести человек. Двое пассажиров получили ранения и находятся в стабильном состоянии.
Во время эвакуации людей значительную помощь оказал военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Омар", который сам ехал в этом поезде. В частности, он помог вывести из горящего вагона женщину с новорожденным ребенком, которая направлялась в Барвенково, чтобы показать младенца отцу.