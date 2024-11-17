Россия атакует Львовскую область ракетами: работает ПВО

Враг 17 ноября нанес массированный комбинированный удар. Под прицелом оказалась и Львовская область, где работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Россия атаковала Львовскую область

Утром 17 ноября враг запустил ракеты различных типов. Так, около 07:45 стало известно, что российская армия атаковала Львовскую область.

Так, в воздушном пространстве Львовской области ракету. В 07:48 Максим Козицкий сообщил, что украинские защитники уже отражают атаку, в области работает ПВО.

В 07:54 в воздушное пространство Львовщины зашла еще одна ракета. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Во Львовской ОВА призвали украинцев придерживаться информационной тишины. На стоит фиксировать работу украинских защитников и публиковать ее в сети – это может помочь врагу.

На сейчас во Львовской ОВА не сообщали о последствиях вражеской атаки или пострадавших. О них станет известно, вероятно, после отбоя воздушной тревоги.