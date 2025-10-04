Такое мнение в эфире 24 Канала высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что Одесская область является зоной боевых действий. Такое постановление было принято на официальном уровне. Этот регион Украины является очень мощным учитывая экономику, поэтому враг пытается его уничтожать.

Смотрите также Враг сосредоточил внимание на логистике: Братчук сообщил последствия атаки на Одесскую область

Какой вред Россия наносит Одесской области?

Сергей Братчук отметил, что в Одесской области есть очень много транспортных коридоров. Говорится о связи с Европой не только через сушу, но и море и реки.

Враг атакует это и энергетическую инфраструктуру, чтобы потенциал и возможности Одесского региона стали меньше. Понятно, что такие атаки будут и в дальнейшем. Мы к ним готовимся и всегда находимся в боевой готовности,

– подчеркнул он.

Конечно, есть определенные оперативные паузы, но Силы обороны в Одесской области всегда ожидают как на ракетную, так и на дроновую угрозы со стороны врага.

Россияне также наносят удары по промышленности Одесской области. Там недавно пострадало предприятие, которое производит коньяк, в частности россияне уничтожили там 250 тысяч бутылок.

Это удары по экономике. Это производство, которое работает, чья продукция наполняет наш бюджет,

– сказал Братчук.

Кроме этого, враг атакует агропромышленность и фермерские хозяйства, которые также усиливают финансовые возможности Украины. Такие действия россиян являются целенаправленными.

Что известно об атаках России в Одесской области?