Россия атакует Одессу ударными БпЛА, в городе прогремели взрывы
Ночью пятницы, 20 июня, враг в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:52.
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Что известно о ночной атаке
Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российских БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область в 00:52. Вскоре стало известно о нескольких группах дронов курсом на Одессу.
Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!
– написал в 00:59 Кипер.
Местные СМИ сообщили о вероятной работе ПВО. Защитники неба также призвали горожан находиться в укрытиях.
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