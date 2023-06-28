24 Канал рассказывает об атаке, а также показывает на карте, где расположен этот аэродром. Заметим, что оккупанты используют его не впервые, чтобы атаковать Украину.

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Где расположен аэродром Моздок

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Найти на Google-картах аэродром в Моздоке – задача не из простых. Но благодаря Яндексу мы смогли понять, где он расположен. Он раскинулся на северо-западе от самого Моздока. Южнее его расположена воинская часть 3737.

Где расположен аэродром Моздок: смотрите на карте

В комментариях на картах жалуются на ямы, что к взлетной полосы от КПП необходимо преодолеть несколько километров. Другие пользователи отметили, что это закрытый военный гарнизон на территории военного аэродрома.

Как бы там ни было, а Моздок российские захватчики снова используют для атак по Украине. Поздним вечером оттуда взлетели не менее трех Ту-22М3. В общей сложности для атаки враг мог использовать 6 таких стратегических бомбардировщиков.

Несколько дней назад атаковали Днепр

Заметим, что в ночь на 22 июня россияне подняли с аэродрома Моздок Ту-22М3. Их враг использовал, чтобы атаковать Днепропетровскую область.

Интересно, что впервые воздушные суда на этом аэродроме фиксировали еще 24 мая 2023 года. Снимки Planet Labs демонстрируют, что там находятся сразу шесть бомбардировщиков Ту-22М3. Собственно столько же самолетов враг мог поднять вечером 27 июня для атаки. Интересно, что на 28 апреля на этом аэродроме не было ни одного самолета.

Отмечаем, что Ту-22М3 – носитель ракет Х-22. Последние считаются устаревшими, но от этого не становятся менее опасными. К сожалению, их до сих пор существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать. А это значит, что необходимо находиться в укрытии, пока не будет сигнала об отбое.

Добавим, что именно ракета Х-22 попала в ТРЦ "Амстор" 27 июня 2022 года. В результате погибли 22 человека, а ранения получили более 50.