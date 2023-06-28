24 Канал розповідає про атаку, а також показує на карті, де розташований цей аеродром. Зауважимо, що окупанти використовують його не вперше, щоб атакувати Україну.

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Де розташований аеродром Моздок

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Знайти на Google-картах аеродром у Моздоку – задача не з простих. Але завдяки Yandex ми змогли зрозуміти, де він розташований. Він розкинувся на північному заході від самого Моздоку. Південніше від нього розташована військова частина 3737.

Де розташований аеродром Моздок: дивіться на карті

У коментарях на картах скаржаться на ями, те, що злітної смуги від КПП необхідно подолати кілька кілометрів. Інші користувачі зауважили, що це закритий військовий гарнізон на території військового аеродрому.

Хай там як, а Моздок російські загарбники знову використовують для атак по Україні. Пізно ввечері звідти злетіли щонайменше три Ту-22М3. Загалом для атаки ворог міг використати 6 таких стратегічних бомбардувальників.

Кілька днів тому атакували Дніпро

Зауважимо, що в ніч проти 22 червня росіяни підняли з аеродрому Моздок Ту-22М3. Їх ворог використав, щоб атакувати Дніпропетровську область.

Цікаво, що вперше повітряні судна на цьому аеродромі фіксували ще 24 травня 2023 року. Знімки Planet Labs демонструють, що там перебуває відразу шість бомбардувальників Ту-22М3. Власне, стільки ж літаків ворог міг підняти ввечері 27 червня для атаки. Цікаво, що станом на 28 квітня на цьому аеродромі не було жодного літака.

Наголошуємо, що Ту-22М3 – носій ракет Х-22. Останні вважаються застарілими, але від того не стають менш небезпечними. На жаль, їх досі наявні в Україні системи ППО не можуть збивати. А це означає, що необхідно перебувати в укритті доти, поки не буде сигналу про відбій.

Додамо, що саме ракета Х-22 влучила у ТРЦ "Амстор" 27 червня 2022 року. Внаслідок цього загинули 22 людини, а поранень зазнали понад 50.