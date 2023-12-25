Россияне атаковали "Шахедами": в Одессе слышали взрывы, в Хмельницкой области работала ПВО

В предрождественский вечер оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах сообщали об опасности для нескольких регионов.

24 декабря вечером стало известно, что враг запустил "Шахеды". Куда двигались враждебные цели, передает 24 Канал.

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В каких областях була опасность БПЛА

Приблизительно в шесть вечера Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

25 декабря

Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Одесской областях. Угроза "Шахедов" прошла. Надеемся, рождественская ночь будет спокойной, насколько это вообще возможно.Воздушные силы предупредили: "Ударные вражеские БПЛА двигаются в направлении Одессы с Черного моря". В Одесской области объявили воздушную тревогу.Воздушная тревога остается в Херсонской области. В остальных областях – отбой.

24 декабря

Группа ударных вражеских БПЛА в Кировоградской области, заходят с юго-востока.Несколько новых групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.Ударные БПЛА в Полтавской области.В Одессе прозвучали повторные взрывы.Как сообщают источники 24 Канала, в Одессе раздался взрыв.Ударные вражеские БПЛА зашли в Хмельницкую область и приближаются к Староконстантинову.Несколько групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.Группа ударных вражеских БПЛА продолжают движение севернее Винницы на границе с Житомирской областью, вектор движения западный в направлении Староконстантинова.Та группа, которая двигалась на Днепр, изменила направление и также двигается на Павлоград.Местные власти Кировоградщины сообщили о работе ПВО в пределах области. Предварительно, без жертв и разрушений.Группы вражеских БПЛА разделились и изменили направление движения, из Харьковской области вернулись на Днепропетровщине и двигаются в направлении Днепра с юга и в направлении Павлоград с севера.Черкасская область – отбой воздушной тревоги.Ударные вражеские БПЛА продолжают движение в западном направлении и заходят в Винницкую область.Несколько групп ударных БПЛА приближаются к Харьковской области с юга.

Ударные БПЛА входят в Черкасскую область с вектором движения на запад.

Вражеские ударные БПЛА вошли в Кировоградскую область, двигались в направлении Кропивницкого.

Россияне атаковали Кропивницкий ракетами

Несколько групп ударных вражеских БПЛА двигались между Николаевом и Кривым Рогом в направлении Вознесенска.

В одно и то же время с угрозой "Шахедов" для Кировоградщины объявили ракетную опасность. В 19:17 Воздушные силы сообщили о ракете, которая летит в направлении Кропивницкого. Вскоре в городе раздались взрывы. Журналисты говорят, что их было два.

Оккупанты ударили 15 "Шахедами": что известно о ночной атаке

В ночь на 24 декабря россияне запустили по Украине 15 дронов-камикадзе. 14 из них были уничтожены средствами украинского ПВО. В Воздушных силах рассказали, что работа ПВО велась в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей. В частности, на Днепропетровщине наши защитники "приземлили" 4 вражеских беспилотника. К сожалению, из-за обломков сбитых "Шахедов" в Синельниковском районе есть повреждения. В Илларионовской общине повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Также задело и линию электропередач.

Враг массированно обстрелял Херсон

Вечером 23 декабря российские оккупанты нанесли по областному центру Херсонщины несколько ударов. В результате вражеской атаки, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Впоследствии местные власти уточнили, что противник попал по критической инфраструктуре – произошел прорыв на газовых сетях.

Известно также, что пять человек пострадали. Среди них – херсонцы 78, 68 и 63 лет, которым врачи оказали помощь на месте. Тем временем других двух мужчин, 21 и 39 лет, госпитализировали. Их состояние медики оценили как средней тяжести.

За прошедшие сутки враг выпустил по Херсону 71 снаряд. В результате обстрелов Херсона 4 человека погибли, 9 получили ранения.