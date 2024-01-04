Россия постоянно пополняет запасы "Шахедов" и запчастей к ним, – Гуменюк

Россия чуть ли не каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Наталья Гуменюк рассказала, что Кремль постоянно пополняет запасы этого оружия и запчастей к нему.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у России есть запасы дронов-камикадзе. Ранее Юрий Игнат рассказывал, что "Шахеды" дешевле, чем ракеты, поэтому Россия будет в дальнейшем атаковать дронами, пишет 24 Канал.

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Что известно о запасах "Шахедов" у россиян

У них действительно есть запасы ("Шахедов" – 24 Канал). И они регулярно пополняют их. Мы отслеживаем активность воздушных бортов из направления Тегеран – Москва, которые регулярно прибывают. И, очевидно, что снабжают не только готовые дроны, но и запчасти,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что Россия уже неоднократно кичилась тем, что начала производство собственных дронов.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют, чтобы подчеркнуть собственное производство", – добавила Гуменюк.

Спикер объяснила, что два "Шахеда", которые Россия запустила ночью против 4 января – это, вероятно, один из элементов тактического действия врага, чтобы:

держать в напряжении и истощать наши системы ПВО;

продолжать разведывать данные о нашей противовоздушной обороне.

Гуменюк уточнила, что в их зоне ответственности дроны прошли, пытаясь обойти нашу систему ПВО, почти одновременно с атакой управляемыми авиабомбами. Этот вид обстановки стал не столь частым после потерь россиян в авиации на Юге.

Ночью Россия атаковала "Шахедами": коротко