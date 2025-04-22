Россия массированно атакует Харьков "Шахедами": в городе несколько попаданий и есть пострадавший

После "перемирия" Россия с новой силой начала атаковать украинские города. И если 20 апреля Харьков мог жить без тревог, то теперь город снова под ударом.

24 Канал собирает детали об ударе по Харькову 22 апреля. Примерно в это же время Россия атаковала Запорожье, там уже есть погибшая и раненые.

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Что известно об атаке на Харьков 22 апреля

Всего в городе прогремело около 12 взрывов. Известно о 4 пострадавших. Под ударами оказались четыре района Харькова.

В Воздушных силах в 12:43 сообщили, что большинство ударных БПЛА продолжают движение в направлении Харькова.

В Харькове зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Еще группа БПЛА идет на город – будьте осторожны!

– написал Игорь Терехов в 12:57.

К сожалению, очень быстро стало известно о еще одном ударе по городу. Предварительно, прилетело в Шевченковском районе Харькова.

В 13:07 корреспонденты Суспильного написали о третьем взрыве в Харькове. Удары подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

В 13:10 Терехов проинформировал о еще одном прилете в Шевченковском районе.

В 13:12 раздался новый взрыв. Синегубов написал, что службы направляются на место попадания.

"Еще один прилет по Харькову. Массированная атака вражеских беспилотников продолжается. Будьте осторожны", – выложил сообщение Игорь Терехов в 13:16.

Как рассказали в Воздушных силах, боевая работа продолжается. Мониторы же привели данные, что на Харьков и пригород летят около 12 дронов.

В 13:24 и 13:29 прогремели три взрыва в Харькове. Предположительно, под атаку попал Салтовский район.

В 13:33 произошел еще один прилет "Шахеда". Впоследствии было громко еще дважды. Удар пришелся по Новобаварскому району.

Киевский район тоже пострадал.