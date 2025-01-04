Россия атакует "Шахедами" Киевскую область: в регионе работает ПВО

Россия 4 января в очередной раз запустила на Украину ударные БпЛА. Известно, что поздно вечером движение вражеских дронов зафиксировали в Киевской области.

Там работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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На Киевщине работает ПВО

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Поздно вечером 4 января стало известно, что на Киевщине зафиксировали движение российских ударных дронов. Об этом сообщили в 22:52. В Киевской ОГА рассказали, что в области работают силы противовоздушной обороны.

Там также призвали соблюдать режим информационной тишины. Поэтому, подчеркнули, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– отметили в ОВА.

Отметим, что в 22:45 в Воздушных силах предупредили об опасности жителей Киевской области. "Внимание! г.Бровары (Киевская область)! Вражеский БПЛА в вашем направлении с северо-востока", – написали там.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.