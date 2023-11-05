Атака "Шахедами" по Украине продолжается: куда двигаются вражеские дроны
Источник:Воздушные силы
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами". В Воздушных силах рассказали, куда направляются беспилотники оккупантов.
Россия запустила из Крыма по Украине три группы "Шахедов".
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Куда направляются вражеские дроны
В Воздушных силах рассказали, что на 22:00 продолжается атака вражеских беспилотников.
Первая группа "Шахедов" двигается вдоль Украино-Молдовской границы на северо-запад.
Вторая группа находится севернее Одессы, движется к северу. Еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря,
– сообщили Воздушные силы.
Ранее в 19:18 стало известно о запуске нескольких вражеских групп ударных БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В 21:18 "Шахеды" двигались в сторону Одесской области.
В Одесской области прогремели несколько взрывов. Первые прозвучали где-то около 21:00, потом они повторились около 22:00. Для Одесской области примерно с 21:00 также существует ракетная опасность.
В 22:20 Воздушные силы заявили, что атака вражеских ударных БпЛА в Одесскую область продолжается и призывали оставаться горожан в укрытиях.
В 22:33 мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Одессе. В 22:37 в городе снова было громко.
В 22:58 для Одесской области сообщили об отбои угрозы ударных БПЛА.
Одещину атакуют второй раз за день
5 ноября днем в Одесской области уже объявляли тревогу из-за ракетной опасности. Около 15:28 тревога началась и через 20 минут завершилась. Впрочем, во время нее в области, в частности, в городе Одесса, прогремели взрывы.
Вскоре в Силах обороны Юга рассказали о последствиях атаки.
В Одесской области – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника.
Взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам,
– говорилось в сообщении.
Враг не прекращает воздушный террор Украины: что известно
- Днем 5 ноября ракетная угроза возникла для нескольких областей – Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской. Так, в Криворожском районе силы ПВО сбили вражескую ракету. Эту работу проделали бойцы подразделения ПВК "Восток".
- К вечеру 4 ноября враг атаковал ракетами Полтавщину и Днепропетровщину. Так, в Днепровском районе силы ПВО сбили три "Искандера". В Миргородском районе уламки сбитых ракет повредили несколько жилых домов. Одна женщина погибла. 5 человек получили ранения, среди них – двое детей.