Россия атакует "Шахедами": в Черкассах прогремели взрывы

Вечером 4 марта враг в очередной раз запустил по Украине ударные БпЛА. В частности, взрывы прогремели в Черкассах.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. К слову, Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения ударных БпЛА в Черкасской области в 23:20.

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Что известно о российской атаке

В Черкасской области "Шахеды" двигались южным курсом, о чем в 23:52 сообщили защитники неба. О взрывах в областном центре Суспильне написало уже 5 марта после полуночи – в 0:29.