Россия атакует "Шахедами": в Хмельницкой области раздаются взрывы
В ночь на 15 ноября оккупанты продолжают бить дронами-камикадзе по Украине. Сообщили о взрывах в Хмельницкой области. 24 Канал расскажет, что известно на этот момент.
Вечером 14 ноября Россия уже атаковала Одессу. Били "Шахедами" по центру города и по области. Там есть погибшая и раненые, разрушенные дома.
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Что известно о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов,
– написали некоторые местные паблики.
Некоторые из мониторинговых сообществ добавили, что это работает ПВО в Каменце-Подольском. Собственно, мониторы писали о том, что "Шахеды" летят на город. Но в Воздушных силах ничего не указывали на этот счет, кроме того, что дроны из Винницкой области летят на Запад Украины.
Это те "Шахеды", которые были в Одесской области и двинулись дальше. На этот раз враг сосредоточился на юго-западных регионах Украины.
В Хмельницком городском совете также не комментировали взрывы.
Где сейчас тревога
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