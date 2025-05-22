Россия атакует Украину "Шахедами": есть также угроза баллистики
Вечером 22 мая Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА "Шахед". Тревога начала распространяться по областям.
Где сейчас пролетают вражеские дроны и раздается тревога, – сообщает 24 Канал.
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Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровщины движется на северо-запад, курсом на Павлоград. Новые группы вражеских ударных БпЛА из Белгородской области России на Харьковскую область, с юга в Донецкую область. Где сейчас воздушная тревога Группа "шахедов" на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину. Угроза применения баллистического вооружения с востока! Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.
Группа "Шахедов" на границе Харьковщины и Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
Несколько групп БпЛА на востоке и в центре Полтавщины курсом на Полтаву, Миргород.
Группа "шахедов" в центре Харьковщины курсом на Харьков.
Несколько групп БпЛА на юге Сумщины курсом на Черниговщину, Полтавщину.
Группа БпЛА из Днепропетровской области на Харьковщину.
БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.
Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровщины движется на северо-запад, курсом на Павлоград.
Новые группы вражеских ударных БпЛА из Белгородской области России на Харьковскую область, с юга в Донецкую область.
Где сейчас воздушная тревога
Группа "шахедов" на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.