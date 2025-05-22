Россия атакует Украину "Шахедами": есть также угроза баллистики

Вечером 22 мая Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА "Шахед". Тревога начала распространяться по областям.

Где сейчас пролетают вражеские дроны и раздается тревога, – сообщает 24 Канал.

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