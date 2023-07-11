Россия атаковала "Шахедами": в Одессе и Черкасской области были взрывы

Российские захватчики ночью 11 июля в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В частности, в нескольких областях раздавались сигналы воздушной тревоги. В Одессе сообщалось о звуках взрывов.

По предварительным данным, по областям работала украинская ПВО. Людей призывали срочно идти в укрытие и находиться там до окончания тревоги. Детальнее о тревоге в каждой из областей Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Россия запустила "Шахеды" по Украине

11 июля

В Киеве – отбой воздушной тревоги.В Черкасской области – отбой воздушной тревоги.Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что для Киева воздушная тревога связана с угрозой вражеских ударных БпЛА. Он призвал находиться в укрытиях к отбою тревоги.В Киеве – воздушная тревога. Летят "Шахеды" с южного направления.В Киевской ОВА подчеркнули, что в области - опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Там ни разу призывали не снимать работу наших защитников и не выкладывать это в сеть.Воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении.В Одесской области – отбой воздушной тревоги.Мониторинговый телеграм-канал Monitor просит обратить особое внимание жителей Белой Церкви Киевской области. В направлении города летят "Шахеды".В Одессе снова раздаются взрывы. ПВО активно сбивает вражеские БПЛА.Виталий Ким сообщил об отбое воздушной тревоги в Николаевской области. Также отбой в Херсонской области.Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил , что враг атакует Юг Украины. В настоящее время идет боевая работа силами противовоздушной обороны.

Он отметил, что даже при сбитии враждебных целей, обломки и взрывные волны могут наносить разрушения и ранения. Поэтому он призвал людей находиться в укрытиях и пользоваться правилом "двух стен".

В Киевской области воздушная тревога. В ОВА призывают людей идти в укрытие.

03:16 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Одесская;

Николаевская;

Кировоградская;

Черкасская;

Полтавская;

Херсонская;

Донецкая;

Луганская;

Автономная Республика Крым.



Воздушная тревога в Украине 11 июля / Скриншот 24 Канала

Местные СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Предварительно работает ПВО.В Одессе прогремели повторные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО.В Суспильном сообщили о взрывах в Одесском районе. Там призвали людей не выходить из укрытий.Виталий Ким сообщил о тревоге в Николаевской области. Он призвал людей направляться к укрытиям.Воздушные Силы объявили тревогу в Харьковской области. Враг запустил БПЛА типа "Шахед".Тревога прозвучала и в Днепропетровской области. В Воздушных Силах сообщили о "Шахедах" в области.Воздушные Силы сообщили о тревоге в Запорожской области. Там угроза применения врагом ударных БПЛА типа "Шахед".

10 июля

В Воздушных Силах сообщили о запуске ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.Там призвали в случае объявления тревоги – направляться в укрытие.