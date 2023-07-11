Россия атаковала "Шахедами": в Одессе и Черкасской области были взрывы
Российские захватчики ночью 11 июля в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В частности, в нескольких областях раздавались сигналы воздушной тревоги. В Одессе сообщалось о звуках взрывов.
По предварительным данным, по областям работала украинская ПВО. Людей призывали срочно идти в укрытие и находиться там до окончания тревоги. Детальнее о тревоге в каждой из областей Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Россия запустила "Шахеды" по Украине
11 июля05:26 В Киеве – отбой воздушной тревоги.05:06 В Черкасской области – отбой воздушной тревоги.04:40 Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что для Киева воздушная тревога связана с угрозой вражеских ударных БпЛА. Он призвал находиться в укрытиях к отбою тревоги.04:26 В Киеве – воздушная тревога. Летят "Шахеды" с южного направления.04:25 В Киевской ОВА подчеркнули, что в области - опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Там ни разу призывали не снимать работу наших защитников и не выкладывать это в сеть.04:21 Воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении.04:10 В Одесской области – отбой воздушной тревоги.04:00 Мониторинговый телеграм-канал Monitor просит обратить особое внимание жителей Белой Церкви Киевской области. В направлении города летят "Шахеды".03:59 В Одессе снова раздаются взрывы. ПВО активно сбивает вражеские БПЛА.03:50 Виталий Ким сообщил об отбое воздушной тревоги в Николаевской области. Также отбой в Херсонской области.03:38 Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что враг атакует Юг Украины. В настоящее время идет боевая работа силами противовоздушной обороны.
Он отметил, что даже при сбитии враждебных целей, обломки и взрывные волны могут наносить разрушения и ранения. Поэтому он призвал людей находиться в укрытиях и пользоваться правилом "двух стен".03:36 В Киевской области воздушная тревога. В ОВА призывают людей идти в укрытие.
03:16 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Одесская;
- Николаевская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Херсонская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Автономная Республика Крым.
Воздушная тревога в Украине 11 июля / Скриншот 24 Канала
10 июля23:21 В Воздушных Силах сообщили о запуске ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.
Там призвали в случае объявления тревоги – направляться в укрытие.