Несколько способов: как можно уберечь приграничье от российских ФАБов

Оккупанты используют авиационные бомбы для атак по украинским городам. Это очень мощное оружие, поэтому Украина нуждается в средствах для обороны от российских ФАБов.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что такие бомбы имеют большое количество тротила, что вызывает серьезные поражения в населенных пунктах Украины. ВСУ необходимо искать пути для обороны от таких средств поражения.

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Как защитить Украину от ФАБов

Павел Лакийчук отметил, что основным способом для украинских военных является уничтожать носители таких бомб на аэродромах и атаковать склады с этими боеприпасами.

Чтобы иметь возможность делать это, Силам обороны необходимы средства поражения от наших западных партнеров или оружие, которое Украина будет производить самостоятельно,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Он также отметил, что, возможно, менее эффективным и более рискованным является способ уничтожения носителей ФАБов в воздухе. Для этого можно применять ЗРК Patriot.