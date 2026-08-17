Россия атакует Украину дронами: в каких областях существует угроза

Вечером 17 и в ночь на 18 августа Россия запустила по Украине с ударные беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

В Военно-воздушных силах отслеживают движение воздушных ударных средств. 24 Канал собрал об этом всю самую важную информацию.

Где сейчас существует угроза?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите карту

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