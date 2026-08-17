Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия проводит атаки на Украину с помощью дронов: в каких областях существует угроза
17 августа, 20:47
3

Россия атакует Украину дронами: в каких областях существует угроза

Даниил Жоров

Вечером 17 и в ночь на 18 августа Россия запустила по Украине с ударные беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

В Военно-воздушных силах отслеживают движение воздушных ударных средств. 24 Канал собрал об этом всю самую важную информацию.

Где сейчас существует угроза?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите карту

Обратите внимание! Оперативные сообщения о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

 

 

 

22:14, 17 августа

  • УАБы на юг Днепропетровской области.
  • УАБы в Донецкую область.
  • Реактивный БПЛА в направлении Одессы с Черного моря.
21:48, 17 августа

Реактивные БПЛА в направлении Одесской и Николаевской областей с моря.


20:43, 17 августа

КАБЫ на Сумскую и Донецкую области.

20:43, 17 августа

Запорожье – БПЛА в направлении города.

20:21, 17 августа

Группа БПЛА в направлении Одессы со стороны моря.

20:09, 17 августа

БпЛА на юге Николаевщины – северо-западным курсом.

 

Связанные темы:

Война России с Украиной
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ Атака дронами-камикадзе