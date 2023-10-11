Россия атакует Украину "Шахедами": на Харьковщине взрывы, на Одесщине предупреждают о работе ПВО

Поздним вечером стало известно, что Россия запустила по Украине сразу несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". В Харьковской области уже слышали взрывы, а в Одесской области призывают не покидать укрытий и не снимать работу ПВО.

Ближе к 21:20 в сети начали появляться сообщения о том, что враг запустил "Шахеды". Вскоре стало известно, что дроны-камикадзе подлетели к подконтрольным Украине территориям. Рассказываем, что известно об атаке беспилотниками.

Читайте также Украина получит от Британии систему для уничтожения БПЛА: на что она способна

Россияне запустили несколько групп "Шахедов"

Тем временем воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. Связана она, пишут в Воздушных силах ВСУ, с активностью тактической авиации российских захватчиков.Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обратился к жителям области. Он отметил, что оккупанты наносят удары.Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки дронами-камикадзе жителей Днепропетровской области.Силы обороны юга Украины отмечают, что "работают". Призывают не распространять информацию, фото и видео о сбивании враждебных целей. Кроме того, напоминают о важности пребывания в укрытиях с целью заботы о собственной безопасности.Мониторинговые каналы предупреждают, что по состоянию на эту минуту угроза сохраняется для жителей Рени Одесской области, а также для города Харьков. По возможности не покидайте укрытий, чтобы уберечь свою жизнь от угрозы.Кроме того, сохраняется угроза атаки "Шахедами" жителей Запорожья.Также обращаются к жителям Харькова и отмечают, что ударные дроны летят в направлении города.К жителям Одесской области обратился глава ОВА Олег Кипер. Он призвал Измаильский район быстро перебраться в укрытия и не покидать их до отбоя воздушной тревоги.Воздушные силы призывают жителей Измаильского района не покидать укрытий.Поступила информация, что "Шахеды" летят в направлении Одесской области.Тем временем россияне продолжают обстреливать прибрежные районы Херсона. Об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Заметим, что по региону оккупанты бьют другими видами вооружения, которые также наносят немало разрушений и уносят человеческие жизни.В Харьковской области прогремели взрывы, рассказывают местные СМИ.Стало известно, что ударные дроны-камикадзе в воздушном пространстве Харьковщины.В Воздушных силах отметили, что под угрозой дронов-камикадзе Сумская, Полтавская и Харьковская области.Воздушные силы отмечают, что из района полигона Чауда в направлении южных областей оккупанты запустили "Шахеды". Призвали украинцев не игнорировать сирены и отметили, что возможно распространение воздушной тревоги по вектору движения беспилотников.