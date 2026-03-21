Россия атакует Запорожье: раздаются громкие взрывы, над городом поднимается дым
- Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками, в городе слышали взрывы и видели задымление.
- Повреждена критическая инфраструктура, возможны перебои с водоснабжением, пострадавших нет.
Россияне посреди дня атакуют Запорожье и область, используя ударные беспилотники. В регионе работает ПВО, раздаются взрывы, сообщают о задымлении и разрушениях из-за обстрел.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Ориентировочно в 15:57 по территории всей Запорожской области объявили воздушную тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении областного центра с юго-запада.
Около 16:06 Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Он призвал местных находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Впоследствии громко было в пределах Запорожья.
Россияне атакуют областной центр. В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов. Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей территории области. Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких,
– написал он.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, под ударом оказалась критическая инфраструктура области. В некоторых районах Запорожья возможны перебои с водоснабжением, также известно о разрушениях.
Согласно обнародованной информации, в зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной.
Где раздавались взрывы раньше?
- Ночью россияне запустили по Украине 154 БпЛА, в частности типа "Шахед", "Гербера", "Италмас". Сбили 148 вражеских дронов. Несмотря на это, произошло попадание пяти дронов на четырех объектах и падение обломков на 7 локациях.
- Ранее Россия атаковала объекты Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях беспилотниками, вызвав повреждения и пожар. Пострадавших в результате этого нет, работу объектов временно остановили.
- К слову, в Запорожье было громко и 20 марта, россияне атаковали областной центр ударными беспилотниками. В результате удара был поврежден частный дом, возник пожар. Одна женщина получила ранения.