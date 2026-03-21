Главные новости Россия атакует Запорожье: раздаются громкие взрывы, над городом поднимается дым
21 марта, 16:12
Обновлено - 16:30, 21 марта

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками, в городе слышали взрывы и видели задымление.
  • Повреждена критическая инфраструктура, возможны перебои с водоснабжением, пострадавших нет.

Россияне посреди дня атакуют Запорожье и область, используя ударные беспилотники. В регионе работает ПВО, раздаются взрывы, сообщают о задымлении и разрушениях из-за обстрел.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Ориентировочно в 15:57 по территории всей Запорожской области объявили воздушную тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении областного центра с юго-запада.

Около 16:06 Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Он призвал местных находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Впоследствии громко было в пределах Запорожья.

Россияне атакуют областной центр. В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов. Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей территории области. Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких, 
– написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, под ударом оказалась критическая инфраструктура области. В некоторых районах Запорожья возможны перебои с водоснабжением, также известно о разрушениях.

Согласно обнародованной информации, в зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где раздавались взрывы раньше?

  • Ночью россияне запустили по Украине 154 БпЛА, в частности типа "Шахед", "Гербера", "Италмас". Сбили 148 вражеских дронов. Несмотря на это, произошло попадание пяти дронов на четырех объектах и падение обломков на 7 локациях.
  • Ранее Россия атаковала объекты Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях беспилотниками, вызвав повреждения и пожар. Пострадавших в результате этого нет, работу объектов временно остановили.
  • К слову, в Запорожье было громко и 20 марта, россияне атаковали областной центр ударными беспилотниками. В результате удара был поврежден частный дом, возник пожар. Одна женщина получила ранения.