Россия вывезла из Беларуси 20 ракет для ЗРК С-300/400. К тому же в последние дни в Мачулищи из РФ прилетало 8 Ил-76.

Так, мониторинговая группа зафиксировала прилет в Беларусь дежурного Ил-76 ВКС РФ. К слову, накануне группа предположила, что теперь россияне могут не завозить свое вооружение на территорию республики, а наоборот его вывозить.

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Россия вывезла из Белоруссии еще 20 ракет для С-300

Как стало известно, борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром "Мачулищи" 13 ноября в 19:55 (по киевскому времени). Пробыв на аэродроме 2 часа 10 минут, Ил-76 ПКС РФ RF-76605 улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область) в 22:05.

По информации группы, в последние дни в Мачулищи из России прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, осуществляют вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из Беларуси. К тому же, 13 ноября удалось получить дополнительные подтверждения. Так, в 13:00 в направлении аэродрома Мачулищи было замечено 5 тралов, которые везли по 4 ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 – 20 ракет.

Таким образом, мы имеем дополнительное подтверждение, что из Беларуси в последние дни происходит вывоз ракет в РФ для последующей поставки ракет группировке на Луганском и Донецком направлениях,

– отметили в группе.



Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для С-300 / фото "Белоруски Гаюн"

Сколько еще "Искандеров" и "Кинжалов" осталось в России

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявлял, что в России остались 120 ракет "Искандер". В то же время такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.

К тому же, Игнат сообщил, что для поражения целей в Украине, противник использует высокоточное оружие. В частности, иранские дроны-камикадзе.

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