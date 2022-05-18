Россия беспрепятственно вывозит украденное украинское зерно в Сирию: Турцию просят вмешаться

Посол Украины в Турции призвал турецкое правительство запретить перевозку грузов с украденным украинским зерном через Босфор.

Украина пытается доказать, что российские военные воруют пшеницу и другие товары с оккупированных территорий Украины, после чего перевозят их грузовиками в Крым для экспорта.

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Один такой груз уже отслеживали – он направлялся в порт Латакия в Сирии. Российский балкер "Матрос Позинич" загрузил в Крыму 27 000 украденного украинского зерна, а затем переправился в Латакию.

Изолированное сирийское правительство, находящееся под санкциями, тесно связано с Россией. По оценке украинской разведки, украденное зерно будут отмывать через сирийский рынок для продажи в соседние страны.

Россияне привлекли Сирию к перевозке ворованного в Украине зерна

15 мая посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что уже второе судно приняло краденое в Украине зерно и направилось из Севастополя в Босфор. Речь идет о корабле "Финикия" под сирийским флагом – небольшой сухогруз, который может перевозить около 19 000 тонн. Боднар призвал турецкие власти принять меры, чтобы предотвратить проход судна транзитом через Босфор в турецкие морские порты.

Финикия – одно из трех судов, принадлежащих сирийскому государственному судоходному агентству "Сиримар". Компания занесена в черный список санкций Минфина США из-за связи с сирийским диктатором Башаром Асадом и его вооруженными силами. Вопреки санкциям США суда агентства "Сиримар" беспрепятственно курсируют между турецкими портами и Севастополем.

За последние два месяца "Финикия" дважды проходила на север через пролив Босфор и исчезала из-под спутниковой слежки АИС. Это свидетельствует о том, что ее экипаж отключал АИС на входе в Черное море. Но ее сигнал появлялся снова по возвращении в зону Турецкого пролива, где необходима передача АИС.

Хотя данные АИС о рейсах "Финикии" в Черном море недоступны, украинские расследователи из открытых источников получили кадры из вебкамеры, на которых судно входит в гавань Севастополя и заходит на зерновой терминал 11 мая. АИС зафиксировал корабль в Черном море 14 мая и уже на следующий день его сфотографировали при проходе пролива Босфор.

"Финикия" перешла Босфор и отправилась на юг, минуя турецкие морские порты. По состоянию на вечер 17 мая сигнал АИС показывал, что она находится к северу от Кипра, направляясь к востоку в сторону Сирии.

Как россияне грабят украинское зерно:

В Луганской области оккупанты вывезли или уничтожили объем зерна, который мог бы обеспечить потребности местных жителей почти на 3 года. В общей сложности россияне вывезли из региона около 100 тысяч тонн зерна.

Зерно и технику вывозят с любых временно оккупированных территорий. Например, из Мелитополя ворованное везут в направлении Крыма. О такой же ситуации сообщали и в Геническе.

В поселке Новоалексеевка Херсонской области оккупанты опустошили элеватор и вывезли все зерно в Крым.

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