Россия бьет по Кропивницкому: там прогремели десятки взрывов, повредили железную дорогу

Россия продолжает атаковать мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказался Кропивницкий.

Россия ночью 20 марта массированно атакует Кропивницкий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОВА.

Смотрите также Зеленский прокомментировал предложение Трампа получить в собственность украинские АЭС

Под прицелом – жилые кварталы

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка.

В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности,

– написал он.

Райкович отметил, что все службы работают. Также председатель ОВА призвал раненых обращаться в больницы. Все больницы города готовы принимать.

Сейчас о пострадавших не сообщали. Зато корреспонденты Общественного рассказали о том, что в городе прозвучало более 30 взрывов.

Повреждена железная дорога

В результате обстрелов Кировоградщины есть повреждения инфраструктуры Укрзализныци. Оценить их и начать восстановление смогут после объявления отбоя воздушной тревоги.

Из соображений безопасности изменили маршруты движения для ряда поездов:

№53 Днепр – Одесса;

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;

№7 Харьков – Одесса;

№128 Львов – Запорожье;

№52 Одесса – Запорожье.

Задержки будут не менее 3 часов, однако ни один рейс дальнего следования не отменяют, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезут утренние пригородные поезда и дополнительные шаттлы.

Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.