россия бьет по семейным бюджетам европейцев, – Зеленский о газовом шантаже кремля

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время вечернего обращения. Это произошло вечером 20 июля – на 147 день войны, которую россия начала против Украины.

Заметьте Название HIMARS стало для нас почти родным, следующим будет название ПВО, – обращение Зеленского

Зеленский прокомментировал шантаж кремля в газовом вопросе

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