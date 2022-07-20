россия бьет по семейным бюджетам европейцев, – Зеленский о газовом шантаже кремля
20 июля 2022 , 22:03Читати новину українською
россия бьет по семейным бюджетам европейцев, – Зеленский о газовом шантаже кремля
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время вечернего обращения. Это произошло вечером 20 июля – на 147 день войны, которую россия начала против Украины.
Заметьте Название HIMARS стало для нас почти родным, следующим будет название ПВО, – обращение Зеленского
Зеленский прокомментировал шантаж кремля в газовом вопросе
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