"Россия без Путина": в Нью-Йорке и Берлине прошли акции протеста из-за выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму России продолжались 17 – 19 сентября. Во время голосования возле генконсульств в Нью-Йорке и Берлине люди вышли на небольшие акции протеста.

В частности в Нью-Йорке 19 сентября люди возле российского генконсульства устроили акцию в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму России. В Берлине же скандировали в мегафон – "Россия без Путина!".

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В Нью-Йорке и Берлине люди протестовали

Десятки россиян в Нью-Йорке у консульства держали плакаты:

"Свободу политическим заключенным";

"Россия без Путина";

"Россия будет свободна";

"Стоп Путин, репрессии".

Также сторонники Навального призвали прекратить репрессии. Наблюдательница на выборах и активистка движения "За свободу в России" Александра Назинцева объяснила позицию сторонников оппозиционера.

Поскольку Навальный находится в тюрьме и не может участвовать в выборах, он призвал отдать свой голос за любую сильную проходную политическую силу кроме путинской "Единой России",

– пояснила Назинцева.

Россия без Путина, – скандировали у генконсульства в Берлине

Инициатор протестного лагеря у посольства Дмитрий Баграш рассказал изданию DW, что от воскресной акции отказались полтора десятка его знакомых – они опасались за родственников в России.

Специально приехавшая из Бонна на акцию активистка Юлия рассказала, что были провокации и оскорбления в адрес организаторов импровизированной фотовыставки "жертв режима" у посольства.

Более того, 17 сентября полиция конфисковала в импровизированном лагере протеста плакат с надписью Putin is a killer ("Путин – убийца"), что является цитатой Джо Байдена из интервью.

Коротко о выборах в Госдуму России