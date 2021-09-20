"Россия без Путина": в Нью-Йорке и Берлине прошли акции протеста из-за выборов в Госдуму
Источник:"Укринформ"
Выборы в Госдуму России продолжались 17 – 19 сентября. Во время голосования возле генконсульств в Нью-Йорке и Берлине люди вышли на небольшие акции протеста.
В частности в Нью-Йорке 19 сентября люди возле российского генконсульства устроили акцию в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму России. В Берлине же скандировали в мегафон – "Россия без Путина!".
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В Нью-Йорке и Берлине люди протестовали
Десятки россиян в Нью-Йорке у консульства держали плакаты:
- "Свободу политическим заключенным";
- "Россия без Путина";
- "Россия будет свободна";
- "Стоп Путин, репрессии".
Также сторонники Навального призвали прекратить репрессии. Наблюдательница на выборах и активистка движения "За свободу в России" Александра Назинцева объяснила позицию сторонников оппозиционера.
Поскольку Навальный находится в тюрьме и не может участвовать в выборах, он призвал отдать свой голос за любую сильную проходную политическую силу кроме путинской "Единой России",
– пояснила Назинцева.
Россия без Путина, – скандировали у генконсульства в Берлине
Инициатор протестного лагеря у посольства Дмитрий Баграш рассказал изданию DW, что от воскресной акции отказались полтора десятка его знакомых – они опасались за родственников в России.
Специально приехавшая из Бонна на акцию активистка Юлия рассказала, что были провокации и оскорбления в адрес организаторов импровизированной фотовыставки "жертв режима" у посольства.
Более того, 17 сентября полиция конфисковала в импровизированном лагере протеста плакат с надписью Putin is a killer ("Путин – убийца"), что является цитатой Джо Байдена из интервью.
Коротко о выборах в Госдуму России
- 17 – 19 сентября Россия проводила выборы в Госдуму. К голосованию привлекла жителей с оккупированных Россией территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.
- Людям позволяли голосовать онлайн, вывозили их бесплатно на участки, а еще угощали шампанским и "пайками".
- 19 сентября в России уже заявили, что дистанционно проголосовали около 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Все они якобы голосовали дистанционно.
- Украинский МИД заявил, что результаты псевдовыборов не будут иметь никаких юридических последствий, а Киев требует расширить санкции против Москвы.