Зокрема у Нью-Йорку 19 вересня люди біля російського генконсульства влаштували акцію на підтримку "розумного голосування" на виборах до Держдуми Росії. У Берліні ж скандували в мегафон – "Росія без Путіна!".

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У Нью-Йорку та Берліні люди протестували

Десятки росіян у Нью-Йорку біля консульства тримали плакати:

"Свободу політичним в'язням;

Росія без Путіна";

"Росія буде вільна";

"Стоп Путін, репресії".

Також прихильники Навального закликали припинити репресії. Спостерігачка на виборах та активістка руху "За свободу в Росії" Олександра Назінцева пояснила позицію прихильників опозиціонера.

Оскільки Навальний перебуває у в'язниці та не може брати участь у виборах, він закликав віддати свій голос за будь-яку сильну прохідну політичну силу крім путінської "Єдиної Росії,

– пояснила Назінцева.

Росія без Путіна, – скандували біля генконсульства у Берліні

Ініціатор протестного табору біля посольства Дмитро Баграш розповів виданню DW, що від недільної акції відмовились півтора десятка його знайомих – вони побоювались за родичів у Росії.

Активістка Юлія, яка спеціально приїхала з Бонна на акцію розповіла, що були провокації та образи на адресу організаторів імпровізованої фотовиставки "жертв режиму" біля посольства.

Ба більше, 17 вересня поліція конфіскувала в імпровізованому таборі протесту плакат з написом Putin is a killer ("Путін – вбивця"), що є цитатою Джо Байдена з інтерв'ю.

Коротко про вибори до Держдуми Росії