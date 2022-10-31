Очередной циничный шаг: Россия заявила, что блокирует движение судов по Черноморскому зерновому коридору

После срыва зернового соглашения в Москве заявили, что движение по зерновому коридору в Черном море заблокировано. Россия выдвигает свои требования и цинично требует "гарантий".

При этом Россия цинично заявляет, что, мол, не следует из указанных соглашений, а останавливает их действие. Такое заявление было выдано в российском минобороны, передает 24 канал.

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Зерновые коридоры – заблокированы

Россияне говорят, мол, движение судов по коридору безопасности недопустимо. Абсурдно добавляют, будто ВСУ используют его для ударов против России. Хотя все понимают, что этим коридором корабли перевозят украинское зерно в страны, в которых нуждаются.

Далее в Кремле сказали, что о гарантиях безопасности не может говориться. Более того, Россия, сорвав соглашение, еще рассчитывает на "содействие международным организациям". Требуют, чтобы Украина не использовала гуманитарный коридор и свои порты.

Что этому предшествовало

В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении . В качестве повода назвали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессоры . Он заявил, что это было вполне предсказуемо. Россия приняла такое решение раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина предупреждала о планах России сорвать зерновое соглашение.

Представители ООН и Турции искали решения по возобновлению соглашения, согласовали путь судов на 31 октября. Относительно этого пытались общаться с Россией, однако государство-агрессорка стоит на своем.

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