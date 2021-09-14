Россия блокирует работу ТКГ и отправляет туда своих наемников, – Гармаш

Россия продолжает нагло блокировать гуманитарную рабочую группу ТКГ, чтобы не обсуждать вопрос открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами. Чтобы сорвать работу рабочих групп, Кремль отправляет в ТКГ своих наемников.

Об этом сообщил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Важно Собирался домой: на фронте во время артобстрела погиб боец с Херсонщины – фото героя

Он пожаловался, что Россия отправила в ТКГ террористку Майю Пирогову. Ранее она блокировала работу политической рабочей группы, а теперь взялась за гуманитарку. Вместо Пироговой, как объясняет Гармаш, работу политической группы будет блокировать псевдоэксперт Владислав Бердичевский. Он еще не был осужден за террористическую деятельность.

Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение формулы Штайнмайера. На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва упорно заявляла, что этот вопрос – второстепенный, и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы,

– подчеркнул Гармаш.

Он объяснил, что обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя, они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ.

"Этого Москва только и добивается уже 8 год. Но то, что они так демонстративно "забивают" на формулу Штайнмайера, к принятию которой призывают Берлин и Париж. Впрочем, они и вне ТКГ "забили" и на Европу, и на все международное право", – подчеркнул представитель Донецкой области в ТКГ.

Что такое Трехсторонняя контактная группа? Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины. Результат работы ТКГ – минские соглашения. То есть комплекс мер, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

Добавим, что Россия неоднократно срывает работу ТКГ и нарушает минские договоренности. Подтверждением этого является сентябрьское обострение на Донбассе. Оккупанты в течение последних дней существенно увеличили количество обстрелов. 11 – 12 сентября враг убил сразу трех украинских защитников:

Полный текст публикации Сергея Гармаша:

Москва уже не может придумать поводов для блокирования открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами, поэтому она решила заблокировать саму гуманитарную рабочую группу ТКГ, где эти вопросы обсуждаются. Сделала она это не оригинальным способом, отправив туда террористку Пирогову, присутствием которой ранее блокировала работу политической рабочей группы. Поскольку Пирогова 1, а рабочих групп, которые выгодно заблокировать Кремлю 2, то, заблокировав гуманитарку, они разблокировали политическую. Правда, вместо Пироговой там появился не менее колоритный "общественный эксперт" – такой себе Бердичевский, но он, по крайней мере, пока не был осужден за террористическую деятельность.

Разблокировать процесс работы группы не значит начать работать. И тут самое интересное – основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и, соответственно, дальнейшую имплементацию пресловутой формулы Штайнмайера. На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва упорно заявляла, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы.

Последнее понятно – обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя, они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 лет. Но то, что они так демонстративно "забивают" на формулу Штайнмайера, к принятию которой призывают Берлин и Париж, – это уже "привет" в Европе.

А как еще рассматривать создание возможности и призыв прийти и проголосовать на выборах в Российскую Госдуму в "Инфоцентрах", расположенных на территории Украины? Какая дипломатия может быть с людьми, которым на все наплевать, для которых не существует никаких правил?