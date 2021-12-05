Украина использует газ для производства электроэнергии, поскольку Россия блокирует транзит угля

Юрий Витренко заявил, что в Украине обычно не используется газ для производства электроэнергии. Однако, по его словам, это придется делать, потому что Россия блокирует транзит угля из Казахстана.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз-Украина" сообщил в интервью изданию BBC News Украина.

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Главная проблема в том, что Россия блокирует транзит угля из того же Казахстана, и тогда это вынуждает электрогенерирующие компании использовать газ.

– сказал он.

Нужно обеспечить зимой дополнительные объемы

Юрий Витренко объяснил, что если будет массовое использование газа для генерирования электроэнергии – будет дополнительная нагрузка уже на ГТС. То есть, нужно обеспечить зимой дополнительные объемы в системе для того, чтобы электрогенерирующие компании могли потреблять газ для выработки электроэнергии.

Это, в принципе, проблема. Она решается за счет денег, но очень больших денег. Нам нужно будет зимой импортировать значительное количество газа, потому что нам не будет хватать газа в подземных хранилищах,

– продолжил глава "Нафтогаза".

"Плюс собственной добычи для того, чтобы покрыть потребности бытовых потребителей, и обычные потребности той же промышленности, плюс потребности электрогенерирующих компаний. Это возможно, но это будет дорого", – добавил Юрий Витренко.

Транзит угля: что известно

Глава комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что Россия не разрешила транзит и поставки на ноябрь через ее территорию заблокированы.

Это касается только энергетического угля – коксующийся пропускают без проблем.

Народный депутат подчеркнул, что технически блокировка происходит на уровне "Российской железной дороги" (РЖД), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию.