Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В то же время, она отметила, что такое количество ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке Украины.

Обратите внимание Возможно усиление: насколько велика угроза новых ракетных ударов

"Боевые комары" не дают покоя России в море

Спикер ОК "Юг" отметила, что общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, ныне находящихся на боевом дежурстве в Черном море, составляет до 44 ракет. В то же время были случаи, когда их общий залп насчитывал 48 ракет. За период полномасштабного вторжения больше еще не фиксировалось, но это гипотетически возможно.

Надо понимать, что они готовятся не только к такому залпу, к массированной ракетной атаке, в частности, но и определенным образом нервничают по поводу расположения своего корабельного состава в пунктах базирования,

– заявила Гуменюк.

Потому что, заметила она, во время мощного шторма, когда им приходилось заводить и прятать корабельно-катерный состав в пунктах базирования, обстановка для них была очень напряженной – им все же не дают покоя "наши боевые комары".

Гуменюк рассказала, почему Россия нервничает по поводу своих кораблей в Черном море: смотрите видео

Массированный ракетный удар 14 января: что известно