На Донецком направлении появились вражеские спецназовцы, – ВСУ о ситуации на Востоке

Российские оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях. Основные усилия враг уделяет направлению Авдеевки и Марьинки.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал в эфире телемарафона, что на Угледарском направлении были боевые столкновения. К счастью, враг там успеха не достиг.

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Какая ситуация в Донецкой области

Появилась информация, что в районе Донецкого направления появились спецназовцы (врага – 24 канал). Их несколько подразделений, они активно маневрируют,

– заявил Дмитрашковский.

Спикер объяснил, что 2 апреля наши подразделения артиллеристов и пехотинцев пытались уничтожить одно из подразделений. К сожалению, враги смогли выйти из зоны обстрелов.

На одном же направлении Донетчины улучшилось тактическое положение Вооруженных Сил Украины.

"То есть (ВСУ – 24 Канал) заняли некоторые стратегически важные позиции", – рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Полковник предположил, что Россия бросает свои спецподразделения, чтобы попытаться отбить захваченные ВСУ позиции.

Что касается Запорожского направления, то там оккупанты проводят активную разведку.

"(Враг – 24 канал) продолжает улучшать свои оборонительные рубежи, проводит тактические занятия. Не преуспевая на фронте, враг применяет ствольную и реактивную артиллерию – обстреливает города", – заявил спикер.

Ситуация на Донецком направлении: коротко