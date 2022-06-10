Россия бросила фейк о "биологической провокации со стороны Одесской ОВА и ВСУ", – Братчук

Россия за более 3 месяцев "спецоперации" в Украине не добилась значительных успехов. Понимая, что терпит неудачу, решила задействовать и информационный фронт.

"Биологическая провокация со стороны Одесской ОВА и ВСУ" – фейк

Страна-агрессорка распространяет в сети фейки, которые, вероятно, должны помочь ей реабилитироваться в глазах своих граждан и взорвать имидж Украины на международной арене. Новый фейк касается "биологической провокации со стороны Одесской ОВД и ВСУ". О нем сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Так, в телеграмм-канале минобороны России появилась публикация о том, что якобы "Вооруженные Силы Украины готовят провокацию с целью обвинения российских сил в нанесении ударов по опасным объектам". Отмечается, что в результате многие мирные жители могут пострадать.

Также пишут, "в случае нанесения удара Россией, украинская сторона в СМИ будет распространять информацию о биологической опасности в Одессе по вине российской армии".



Россия бросила очередной фейк / Фото с телеграммы Сергея Братчука

Сергей Братчук подчеркнул, что такие вбросы являются частью информационно-психологической операции России, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

Также, таким образом, враг пытается создать себе "информационное алиби" для применения оружия массового поражения в Украине.

Оккупанты печатают фейковые газеты для украинских пленных – пишут о поражении ВСУ

Российская пропаганда продолжает оказывать психологическое давление, распространяя абсурдные фейки. Вбросы применяются и против украинских военнопленных, находящихся на территории России. Для украинских военных кафиры начали печатать специальные фейковые газеты . В них речь идет о якобы поражении Вооруженных Сил Украины и "капитуляции Украины". Очевидно, что такая дезинформационная кампания имеет целью сломать украинских пленных психологически, чтобы те подписывали показания, наговаривали на себя и лиц, с которыми проходили службу в рядах ВСУ. Именно это и нужно Кремлю.

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