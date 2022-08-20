россия бросила всю агентуру, чтобы сорвать поддержку Украины, – Мусиенко сообщил методы агрессорки

российская агентура начала активно использовать все возможные методы, чтобы дестабилизировать Европейский Союз и сорвать поддержку Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он объяснил, что российские агенты используют подкупы, коррупцию, запугивание, компроматы – все методы.

По мнению Мусиенко, даже отставка премьера Италии не проходит без российских спецслужб и их агентуры.

Мы прекрасно понимаем, что на фоне этого голову поднимают скептики. Они начинают говорить, что якобы поддержка Украины оружием помогает раздувать конфликт дальше. А также, что давайте перестанем предоставлять (оружие – 24 канал), тогда, возможно, они сядут за стол переговоров,

– вспомнил Александр Мусиенко.

"Это абсолютно помешанная и неправильная позиция. Однако она тоже присутствует", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что нельзя сказать об остановке поддержки Украины оружием, ведь этот процесс будет продолжаться. Может быть, не всеми странами, но большинство будет продолжать это делать.

Смотрите видео: Мусиенко о помощи в виде оружия

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