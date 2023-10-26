Будет много последствий, – в ОП объяснили заявление Зеленского о подготовке ответа России

Нельзя считать, что постоянные атаки по территории Украины, не будут иметь последствий для России и Владимира Путина. Оккупанты не ожидали того, что сегодня происходит на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Теперь они начинают понимать, что за все содеянное придется платить серьезную цену.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что война масштабируется, в том числе и на территорию России. Он добавил, что хоть оккупанты захватывали некоторые наши земли с 2014 года и говорили, что "здесь навсегда", но на самом деле ничего не смогли за собой закрепить.

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Что ждет Россию

Михаил Подоляк рассказал, что есть много россиян, совершенно по-другому смотрящих на будущее России, поэтому они готовы работать над тем, чтобы путинский режим исчез. Оккупантов также будет ждать ответ за все, что они сделали.

Россия должна ожидать последствий. Президент достаточно четко фиксирует, что последствия будут. В том либо ином виде будет много последствий для Российской Федерации. Мы с вами их уже видим,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Надо, чтобы все россияне отдавали себе отчет: если ведешь войну на чужой территории, она может прийти и к тебе. Сегодня оккупанты хотят лишить украинцев даже таких элементарных для XXI века вещей, как тепло, свет и вода. Но также следует упомянуть, что далеко не все россияне сами имеют эти привычные вещи.

"Мы понимаем, что есть Москва, Санкт-Петербург, но если берем "российскую глубинку", то там нет воды, газа, света. Россия всегда так выглядела: "мы придем, разрушим то, что построили другие страны, потому что они выглядят абсолютно цивилизованно, но ничего не будем строить у себя". Они хотят, чтобы все выглядели, как будто живут в Средних веках", – сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что сегодня война уже на том этапе, когда не только у России есть возможность что-то уничтожать.

Советник главы ОПУ рассказал, какие последствия получит Россия из-за войны против Украины: смотрите видео

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