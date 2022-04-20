Россия будет наступать на Донбасс несколько месяцев, – The Independent

Наступление России на Донбасс может занять "несколько месяцев". Об этом свидетельствует продолжительное наращивание сил российскими военными.

Путин не учитывает количество потерь российской армии

Такие данные были опубликованы американскими СМИ со ссылкой на британскую и американскую разведки.

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В частности цитируют британского высокопоставленного чиновника, который очевидно предупредил премьер-министра Бориса Джонсона, что позиция Украины "опасна", поскольку Путин стремится к любой победе, "ценой человеческих жизней – несмотря на их количество".

Последние новости о ситуации на Востоке

Украинские защитники осуществили успешную контратаку в Донецкой области. Они освободили город Марьинка.

Советник главы Офиса Президента Арестович рассказал, что наступление на Донбасс длится уже двенадцатые сутки. Однако оно будет провальным.

За последние сутки в Луганском и Донецком направлениях украинские защитники успешно отбили 10 атак врага и уничтожили немало вражеской техники.

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