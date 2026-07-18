Россия будет продолжать позиционную войну в Украине, – ISW

Министерство обороны России, вероятно, по-прежнему уделяет основное внимание подготовке войск к затяжной позиционной войне в Украине, а не к механизированным наступательным операциям, которые могли бы обеспечить быстрое продвижение.

К такому выводу пришли аналитики ISW после заседания коллегии Минобороны России 17 июля под председательством министра Андрея Белоусова.

Как Россия будет продолжать войну?

В ходе встречи заместители министра сообщили, что армия делает ставку на закупку легкой моторизованной техники – мотоциклов, багги, квадроциклов, беспилотников, а также активно внедряет наземные и воздушные дроны для обеспечения подразделений на передовой.

Кроме того, в ведомстве заявили, что только за первое полугодие 2026 года подготовили около 8 тысяч операторов БПЛА и более чем вдвое увеличили поставки дронов войскам по сравнению с 2025 годом.

В то же время в ISW напоминают, что ранее фиксировали нехватку операторов беспилотников, проблемы с их подготовкой и кадровый дефицит в подразделениях беспилотных систем, что противоречит заявлениям российского Минобороны.

По мнению аналитиков, такие решения свидетельствуют о том, что российское командование продолжает адаптировать армию к боевым действиям с использованием небольших мобильных групп вместо бронетехники, обеспечивая их дронами и другими средствами для ведения боев в так называемой "зоне поражения".

Это подтверждает курс на изнурительную позиционную войну, а не на возвращение к быстрым маневренным наступлениям.

Российские войска по-прежнему делают ставку на тактику, которая не обеспечивает им существенного продвижения. По оценке ISW, в июле 2026 года темпы их наступления составляют в среднем всего 1,6 квадратного километра в сутки, и в ближайшее время оккупанты, вероятно, по-прежнему будут испытывать трудности с достижением значительных территориальных успехов, как и в течение последних месяцев,

– говорится в заявлении ISW.

При этом главнокомандующий Александр Сырский заявил, что Россия не отказалась от планов захвата новых украинских территорий и создания "буферной зоны" на севере. По его словам, враг наращивает производство оружия, готовится к новым наступлениям и ищет слабые места в украинской обороне.