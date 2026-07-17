Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что сказал Сырский о фронте?

Россия не отказывается от своих намерений захватить еще больше украинских территорий и создать так называемую "буферную зону" на севере.

Несмотря на значительные потери, она наращивает производство вооружения и готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком фронте, ищет слабые места в украинской обороне и пытается осуществлять инфильтрацию в межпозиционное пространство.

Сирский заявил, что одними из ключевых составляющих современной обороны в таких условиях являются фортификационное оборудование, инженерные заграждения и антидроновая защита.

В первом полугодии 2026 года нам удалось выйти на плановую и системную работу по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне,

– написал он.

Главком провел рабочее совещание по вопросам фортификации и заслушал доклады военных.

"Наша задача остается неизменной – не дать врагу реализовать свои захватнические планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт. Впереди еще значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и, самое главное, – жизнь украинских воинов", – говорится в его сообщении.

К слову, аналитики Института изучения войны установили, что российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Также, по оценке украинских военных, российская армия усиливает наступательные действия на Славянском направлении.