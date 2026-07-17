Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що сказав Сирський про фронт?

Росія не відмовляється від своїх намірів захопити ще більше українські території та створити так звану "буферну зону" на Півночі.

Попри значні втрати, вона нарощує виробництво озброєння та готується до подальших наступальних дій на широкому фронті, шукає слабкі місця в українській обороні та намагається здійснювати інфільтрацію в міжпозиційний простір.

Сирський заявив, що одними з ключових складових сучасної оборони у таких умовах є фортифікаційне обладнання, інженерні загородження та антидроновий захист.

У першому півріччі 2026 року нам вдалося вийти на планову та системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту й підготовки населених пунктів до оборони,

– написав він.

Головком здійснив робочу нараду з питань фортифікацій та заслухав доповіді військових.

"Наше завдання залишається незмінним – не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно й якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і найголовніше – життя українських воїнів", – йдеться у його дописі.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни встановили, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Також за оцінкою українських військових, російська армія посилює наступальні дії на Слов'янському напрямку.