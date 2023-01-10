Путин будет пытаться разделить Запад – Болтон о новой угрозе от России

После многочисленных поражений на фронте Владимир Путин постарается прибегнуть к другой тактике. Глава Кремля попытается разделить Запад и США.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире телемарафона предположил, что Путин будет искать разные пути, чтобы остановить войну, мол, она и так уже затянулась.

Важно У Путина остался только один вариант, но он не хочет его принимать, – Кулеба

Болтон отметил, что в США не очень много людей, которые поддерживали бы такие взгляды Путина. Однако у ЕС ситуация другая.

Я считаю, что следующие месяцы нам всем нужно быть осторожными и не дать Кремлю разделить союзников, поддерживающих Украину,

– подчеркнул экс-советник президента США.

По его словам, Россия и так уже сделала определенные шаги, чтобы сделать кризис в Европе, в частности взрыв на "Северном потоке".

"Путин надеется сделать некомфортной зиму для европейцев. То же он делает, обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Он хочет сломать волю украинского народа. Это ему не удастся, я уверен", – подчеркнул Джон Болтон.

Он призвал союзников Украины ужесточать санкции против страны-агрессорки. Добавим, что в конце декабря 2022 года курс рубля к доллару продолжил падать, достигнув восьмилетнего минимума. Причиной стало падение цен на нефть и санкции.