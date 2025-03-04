Россия будет требовать сокращения ВСУ и хотеть юридического отказа от наших территорий, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении нашего государства, на фоне разговоров о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Он назвал ключевые "пожелания" Кремля, которых будут требовать от Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента во вторник, 4 марта.

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Что Россия требует от Украины

Комментируя консультации и совместные шаги с лидерами партнеров по достижению мира в Украине, глава государства отметил, что в России и дальше придерживаются своей четкой позиции и требований, ожидающих от Украины в потенциальном переговорном процессе.

Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции,

– заявил Владимир Зеленский.

Впрочем, по его словам, пока в Украине все будут крепко вместе, никому не удастся принудить наше государство к подобным уступкам Москве. Украинский лидер резюмировал, что мир "будет достойным".

К слову, в этом же обращении он отреагировал на информацию об остановке военной помощи США, отметив, что уже был похож прецедент. Он добавил, что наши службы успели выработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации.

Чего еще хотят в Москве

Недавно аналитики ISW привели заявление представителя российского МИД Лаврова о том, что якобы переговоры, которые приведут к замораживанию нынешней линии фронта в Украине, невозможны, потому что конституция России "предполагает", что ее границы "охватывают украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области".

Он также говорил о намерениях отклонить любое мирное соглашение, если оно будет предусматривать продолжение поставок Украины западному оружию. Он называл русскую конституцию "законным" и "необходимым" элементом переговоров. Да он, похоже, пытался оправдать давние требования России.

Чтобы "прояснить" свои территориальные претензии и призвать к полной капитуляции Украины, россияне отмечали "денацификации", якобы нарушение прав русскоязычных меньшинств и ложное историческое нарратив о том, что Украина является частью России, отмечают аналитики.