Зеленский прокомментировал вероятность встречи с россиянами в Стамбуле

Владимир Путин заявил, что российская переговорная группа готова продолжить переговоры с украинцами. По словам диктатора, новые встречи возможны после 22 июня, однако Президент Украины назвал истинные намерения Кремля.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами сказал, что Кремль пытается оторвать США от Украины, передает 24 Канал. Для них это одна из главных задач.

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Чего хочет достичь Россия

Остановить дипломатические связи между странами важно, ведь это в частности приведет к остановке американской помощи. Для этого Россия пытается проявить дипломатичность, которая заключается в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки.

Если состоится еще пара встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, санкции будут откладываться. А пока идут обмены, будет отсрочено и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно,

- сказал Зеленский.

Заметим, в России заявили, что имеют "стратегическое преимущество", поэтому не собираются соглашаться на перемирие с Украиной. По мнению представителя Путина Дмитрия Пескова, проблема якобы в том, что западные страны продолжают оказывать Киеву помощь. Также он сказал, что российская армия будет продвигаться дальше.

