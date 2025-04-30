Россия до начала большой войны могла не раз захватить Европу, – генерал Павленко

До полномасштабного вторжения в Украину Россия не раз могла при желании захватить Европу. Однако россияне понимали, что развязывание ядерной войны будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерал-майора Ильи Павленко для "РБК-Украина".

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Могла ли Россия захватить Европу

Илья Павленко объяснил, что "ядерная риторика" России является очень мощным инструментом для достижения их имперских амбиций и целей.

Если мы посмотрим на историческую ретроспективу, то владение ядерным оружием Соединенными Штатами сыграло с ними очень злую шутку. США и их европейские партнеры считали, что они находятся под защитой этого ядерного "зонтика". И это привело к тому, что после Второй мировой войны они очень расслабились,

– сказал генерал-майор.

Страны Запада проводили сокращение армий и оборонной промышленности, зато Советский Союз все время продолжал наращивать обычное вооружение.

По словам Павленко, до начала большой войны Россия могла при желании захватить Европу, причем "не раз". Однако россияне понимали, что применение ядерного оружия и развязывание ядерной войны будет иметь очень серьезные последствия.

Это также привело к существованию определенных правил и сдерживания в отношениях между Советским Союзом и Западом.

Благодаря наличию этого фактора ядерного оружия, Советский Союз изобрел некое "противоядие" и продвигал свои интересы за счет таких конфликтов, которые не спровоцируют какой-то ответный удар со стороны Запада,

– добавил Илья Павленко.

По его словам, россияне устанавливали контроль над территориями, где можно добывать нефть или золото за счет дестабилизации ситуации в регионе. Примером такой стратегии была Сирия.

Павленко подытожил, что сейчас Россия действительно умело пользуется наличием у нее ядерного оружия, в частности для запугивания и сдерживания.