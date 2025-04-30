Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерал-майора Іллі Павленка для "РБК-Україна".

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Чи могла Росія захопити Європу

Ілля Павленко пояснив, що "ядерна риторика" Росії є дуже потужним інструментом для досягнення їхніх імперських амбіцій і цілей.

Якщо ми подивимося на історичну ретроспективу, то володіння ядерною зброєю Сполученими Штатами зіграло з ними дуже злий жарт. США та їхні європейські партнери вважали, що вони перебувають під захистом цієї ядерної "парасольки". І це призвело до того, що після Другої світової війни вони дуже розслабилися,

– сказав генерал-майор.

Країни Заходу проводили скорочення армій і оборонної промисловості, натомість Радянський Союз увесь час продовжував нарощувати звичайне озброєння.

За словами Павленка, до початку великої війни Росія могла за бажання захопити Європу, до того ж "не раз". Однак росіяни розуміли, що застосування ядерної зброї та розв'язання ядерної війни матиме дуже серйозні наслідки.

Це також призвело до існування певних правил та стримування у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.

Завдяки наявності цього фактору ядерної зброї, Радянський Союз винайшов таку собі "протиотруту" і просував свої інтереси за рахунок таких конфліктів, які не спровокують якийсь удар у відповідь з боку Заходу,

– додав Ілля Павленко.

За його словами, росіяни встановлювали контроль над територіями, де можна видобувати нафту чи золото за рахунок дестабілізації ситуації в регіоні. Прикладом такої стратегії була Сирія.

Павленко підсумував, що зараз Росія дійсно вміло користується наявністю в неї ядерної зброї, зокрема для залякування і стримування.