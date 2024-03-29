Вода не остановится перед пограничными столбами, – Зеленский об угрозе и для Молдовы

Президент Украины отметил, что из-за российских обстрелов гидроэлектростанций под угрозой оказываются и другие страны. В частности, Молдова.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. По его словам, вызовы очень серьезные.

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Россия хочет повторить экологическую катастрофу

Президент подчеркнул, что российские войска снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Кроме этого, они также обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.

Зеленский отметил, что Россия сознательно выбрала своими целями Каневскую и Днестровскую ГЭС. По его словам, теперь под угрозой еще и Молдова.

Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине,

– сказал президент.

Вопросом номер два на повестке дня стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу. Из-за усиления российских обстрелов на первый план снова вышел вопрос ПВО. Президент поручил провести работу с партнерами и надеется на их быструю реакцию.

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