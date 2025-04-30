Владимир Зеленский предположил, что Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси. В качестве повода россияне используют военные учения.

Об этом президент Украины сказал выступая на саммите Триморья, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси

Зеленский предположил, что Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси, используя военные учения как повод. По его словам, "именно так обычно начинаются новые атаки" российской армии.

Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству,

– сказал Зеленский.

Напомним, в начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, из-за проведения военных учений Россия может скрывать создание группировок наступательных войск. Поэтому совместные мероприятия с Беларусью, которые будут проходить осенью 2025 года, могут быть элементом подготовки боевиков.