Россия цинично ударила по АЗС на Херсонщине: есть жертва и пострадавшие

Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Чернобаевской громаде на Херсонщине. Известно о погибшей 35-летней женщине, еще семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Удар произошел в месте, где обычно останавливаются автомобили и находятся мирные жители. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Что известно об ударе россиян по автозаправочной станции на Херсонщине?

Оккупанты прицельно нанесли по одной из автозаправочных станций в Чернобаевской общине на Херсонщине, где находилось немало гражданских.

В результате атаки погибла 35-летняя женщина. Еще 7 местных получили ранения.

Еще 7 местных получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков. Двое пострадавших – мужчины в возрасте 61 и 55 лет – находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Местные власти и спасательные службы работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия обстрелов.

Цель россиян – исключительно террор против гражданского населения и всех, кто пытается ему помогать,

– подчеркнул Прокудин.

Последствия обстрела Херсонщины: смотрите видео

Какие города не так давно пострадали от российской атаки?

В Чернигове российский ударный беспилотник попал по одному из предприятий в северной части города, есть пострадавшие. По предварительным данным, ранены по меньшей мере 6 человек. Также зафиксировано попадание "Шахеда" по автостоянке, где возник пожар и было повреждено около 23 автомобилей.

В результате атаки российских беспилотников в Киевской области было поражено предприятие, производящее детское питание "Яготинское для детей". В результате удара погибли 4 человека, еще 4 пострадали. На месте возник масштабный пожар, спасатели продолжают ликвидацию последствий и поиск возможных пострадавших.