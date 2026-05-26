Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что Владимир Путин строит последовательный алгоритм действий. Он применяет для давления старые политические и военные инструменты.

Россия нашла новый способ давления на Запад

Романенко отметил, что Россия использовала военный компонент, проведя совместные с Беларусью ядерные учения.

Путин создает в Беларуси дополнительный плацдарм для гибридных, в частности ядерных, действий, которые приближаются к границам стран Европы.

Владимир Зеленский на фоне этого рассматривает пять сценариев действий в отношении Беларуси. Речь идет о возможном открытии Северного фронта и гибридной агрессии против стран Балтии. Поэтому России, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, было нужно сначала дожать оружием, осуществив массированный удар по Украине 24 мая, а потом запугивать дипломатов и европейские страны.

Обратите внимание! Владимир Зеленский на фоне угрозы агрессии с территории Беларуси предположил 5 сценариев России по расширению войны через север Украины. На Ставке, по словам президента, были детально рассмотрены данные разведок о планировании врагом наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По его словам, по каждому возможному варианту продвижения оккупантов Украина готовит ответы.



В частности, будет усилена оборона на Черниговско-Киевском направлении. Зеленский добавил, что Украина обязательно защитится. На сегодня главная ее задача – усилить страну, чтобы "ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал".

"Во время этого массированного удара были повреждены места проживания дипломатов Албании, а также произошел прилет возле посольства Азербайджана. Поэтому Россия использует эти угрозы для того, чтобы осуществлять дальнейшее давление на дипломатов, срывая их работу. Именно для этого проводятся такие военно-дипломатические действия", – объяснил Игорь Романенко.

Он добавил, что военный аспект остается всегда актуальным для россиян, потому что они сами никаких аргументов, кроме силы.

О чем Лавров говорил с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио и рассказал о намерении России нанести "системные и последовательные удары" по "центрам принятия решений" и объектам, которые имеют военное назначение. Речь идет об ударах по Киеву. Лавров отметил, что эти атаки якобы являются "ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории". Также глава российского МИД акцентировал на заявлении его ведомства о рекомендации эвакуации дипломатического персонала и других граждан США и других стран из Киева.

В то же время Рубио опроверг информацию о том, что Россия якобы требовала от США вывести работников посольства из Киева. Он отметил, что Россия сделала предупреждение иностранным дипломатическим учреждениям об опасности.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что "ответные удары" по Украине будут продолжаться дальше. Также в МИД России сообщили, что в ближайшее время опубликуют специальное заявление с "предупреждениями" к западному дипломатическому корпусу.